Viel Wind um nichts? - Staunen über Facebooks Safety Check zum Sturm "Herwart"

30.10.17 | 16:46 Uhr

Terroranschlag, Erdbeben, Flutkatastrophen: Regelmäßig schaltet sich Facebooks Safety Check ein, wenn Katastrophen passieren, bei denen Menschenleben gefährdet sind. Am Wochenende ploppte er auch zum Sturm "Herwart" auf - zur Verwunderung vieler Nutzer. Von Thomas Blecha

Wieder ist ein Sturmtief über die Region gezogen und hat Schäden verursacht. Mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde wehte Sturm "Herwart" am Wochenende über Berlin und Brandenburg hinweg. Einige entwurzelte Bäume blockierten Straßen, viele Verbindungen im Schienenverkehr wurden vorsorglich stillgelegt und einige Baugerüste hat es in Berlin weggefegt - in einem Fall wurde ein Mensch schwer verletzt. Doch letztlich kam die Region glimpflich davon - vor allem im Vergleich zum Orkan "Xavier", der Anfang Oktober fünf Menschenleben in der Region forderte. Und trotzdem wurde am Sonntag der so genannte Safety Check zum Sturm "Herwart" bei Facebook aktiviert: "Hallo, informiere deine Freunde, dass du in Sicherheit bist", forderte das Netzwerk seine deutschen Nutzer auf. Mit dieser Sicherheitsabfrage können Nutzer ihrem Umfeld signalisieren, dass sie in Sicherheit und von einem Krisenereignis nicht betroffen sind. Gleichzeitig können sie Hilfe für betroffene Nutzer anbieten - etwa wenn sie eine Unterkunft anbieten oder Kleidung und Essen zur Verfügung stellen wollen. Und sie können auch Geld spenden.

"Ernsthaft jetzt Facebook? Wegen so'n büschen Wind?"

Ob eine Situation nun eine solche Krise ist, basiert laut Facebook auf Informationen von NC4, einer unabhängigen Agentur für Berichterstattungen über globale Krisen. Sturmtief "Herwart" - eine globale Krise? Die Mehrzahl der Nutzer reagiert eher verwundert: einerseits weil die Sicherheitsabfrage spät am Sonntag erfolgte, als der Sturm längst vorbeigezogen war, anderseits das die Safety Check-Funktion überhaupt aktiviert wurde.

Nur wenige Nutzer haben sich mit "in Sicherheit" markiert. Dabei sind sie mit ihren Postings zum Wetter technisch gesehen für die Sicherheitsabfrage verantwortlich, wie Facebook-Sprecher Stefan Meister am Montag rbb|24 sagte. Wie schon beim Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz lösten sie durch die häufige Verwendung von Schlagwörtern den automatisierten Safety Check aus. Diese Daten wurden dann mit den Angaben von NC4 abgeglichen - und raus ging die Warnung.



Doch war das in diesem Fall sinnvoll? "Für uns ist es das Wichtigste, dass Funktionen wie der Safety Check für die Nutzer relevant und hilfreich sind", so der Sprecher: "Deshalb nehmen wir das Feedback der Menschen sehr ernst und entwickeln unsere Tools ständig weiter."

Nutzer machen wenig ernsthafte Hilfsgesuche

Auch die Hilfsangebote halten sich nach "Herwart" stark in Grenzen. Rund 600 Personen bieten Hilfe an, etwa wenn jemand durch den Sturm festsitzt, weil sein Zug ausgefallen ist. Zum Vergleich: Bei dem Massenmord in Las Vegas Anfang Anfang Oktober, bei dem ein Einzeltäter 58 Besucher eines Country-Festivals erschoss, gab es knapp 3.500 Hilfsangebote. Die meisten Nutzer nehmen im Fall "Herwart" ihre Hilfsgesuche auch anscheinend nicht allzu ernst: Ein Nutzerin aus Schleswig-Holstein fragt nach zwei großen Hundeflugboxen, ein Nutzer aus Nordrhein-Westfalen schreibt lapidar "Benötige Geld".

Safety Check-Funktion wurde ausgeweitet

Facebook hat nach eigenen Angaben seinen Safety Check seit August ausgeweitet. Nicht nur, dass die Sicherheitsfunktion in der App und Desktop-Variante einen eigenen Platz bekommen hat, auch die Häufigkeit scheint zugenommen zu haben.

Ursprünglich eingeführt hatte Facebook die Funktion vor drei Jahren für Naturkatastrophen, wie das Erdbeben in Nepal im April 2015 mit mehr als 8.700 Todesopfern. Damals hatte Facebook die Anfrage noch selbst ausgelöst, ohne das ein Algorithmus eingriff. Nach den Pariser Anschlägen 2015 wurde der Safety Check auf Attentate und andere schwere Gewaltakte ausgeweitet. In Berlin nutzen viele Nutzer die Funktionen vergangenen Dezember nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

Safety Checks im Oktober Ereignis Datum Hilfsangebote von Nutzern Spenden der Nutzer Sturm in Tschechien 29.10.2017 107 - Sturm "Herwart" in Deutschland 29.10.2017 666 - Taifun in Okinawa, Japan 28.10.2017 7 - Überschwemmungen in Thailand 27.10.2017 1.293 - Flächenbrand in Lake Elsinore, USA 27.10.2017 174 - Gewalttat in Gravataí, Brasilien 22.10.2017 281 - Überschwemmungen in Zamboanga, Philippinen 18.10.2017 202 - Bewaffneter Überfall in Edgewood, Maryland, USA 18.10.2017 5 - Taifun in Hamamatsu-shi, Japan 18.10.2017 350 - Flächenbrand in Airdrie, Kanada 18.10.2017 315 - Flächenbrand in Boulder Creek, Kalifornien 17.10.2017 27 - Flächenbrand in Vigo, Spanien 16.10.2017 629 - Gebäudeeinsturz in Bangalore, Indien 16.10.2017 294 - Explosion in Afgooye, Somalia 14.10.2017 161 1 Sturm in Irland 11.10.2017 263 - Sturm in Durban, Südafrika 10.10.2017 595 - Flächenbrande in Kalifornien, USA (*Sicherheitsabfragen für verschiedene Orte: Santa Rosa, Chico, Anaheim, Cloverdale, Potter Valley, Novato, Grass Valley, Marysville, Clearlake Oaks, Calistoga, Napa, Oroville)

08.-11.10.2017 ca. 5.000 ca. 650 Tornado in Lenoir, North Carolina, USA 09.10.2017 58 - Orkan in New Orleans, USA 05.10.2017 316 1

Tropensturm Xavier, Deutschland 05.10.2017 38 - Anschlag in Misrata, Libyen 04.10.2017 23 - Explosion in Damaskus, Syrien 02.10.2017 21 - Gewalttat in Las Vegas, USA 02.10.2017 3.703 450 Quelle: facebook.com/crisisresponse, Stand: 30.10.2017