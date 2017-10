Video: rbb SPEZIAL | 05.10.2017

Orkan über Berlin und Brandenburg - "Xavier" kostet mindestens fünf Menschen das Leben

05.10.17 | 23:05 Uhr

Mit verheerenden Folgen ist Sturmtief "Xavier" über Berlin und Brandenburg hinweggezogen. Mindestens fünf Menschen wurden getötet - durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume. Auch in Hamburg und Schwerin starben zwei Menschen. Viele weitere wurden verletzt.

Das Orkantief "Xavier" hat am Donnerstag im Norden Deutschlands sowie in Brandenburg und Berlin für mehrere Tote, zahlreiche Verletzte und erhebliche Schäden gesorgt. Bundesweit wurden mindestens sieben Menschen getötet. Vier Menschen starben allein in Brandenburg. In Berlin kam ein Mensch ums Leben.



Ein 72 Jahre alter Mann wurde bei Hoppegarten von einem Baum erschlagen, als er Äste von der Straße entfernen wollte. Nahe Gransee nördlich von Berlin fiel ein Ast in eine Windschutzscheibe und tötete einen Menschen. Zudem wurde in derselben Region eine Frau in einem Auto von einem Baum erschlagen. Ein weiterer Mensch kam bei Müllrose ums Leben. In Berlin starb eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto stürzte.



Orkantief raste mit 180 km/h Richtung Berlin

Auch weiter im Norden sind zwei Tote zu beklagen: In Hamburg wurde eine 54-Jährige ebenfalls von einem umstürzenden Baum getroffen. Sie war als Beifahrerin in einem Auto unterwegs. Bei Schwerin wurde ein Lastwagenfahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. rbb|24 hat das Sturmtief "Xavier" am Donnerstag fortlaufend dokumentiert. Einen Überblick finden Sie hier.



Der Sturm war, von Nordwesten kommend, über den Osten Deutschlands gezogen; über dem Harz hatten die Böen Geschwindigkeiten von über 180 km/h erreicht. Brandenburg erreichte das Unwetter gegen 14 Uhr. Nach einer vorläufigen Bilanz zählte die Polizei bis zum Abend 22 Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Zwischen 14 und 20 Uhr habe es insgesamt rund 4.500 Notrufe gegeben, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Torsten Herbst. Dies seien fast fünf Mal so viele wie an normalen Tagen.

Woidke und Müller reagieren mit Bestürzung

In Nauen deckte der Sturm das Dach eines Supermarktes ab, dort kamen aber keine Menschen zu Schaden, wie Augenzeugen berichteten. In ganz Brandenburg ließ "Xavier" Bäume umstürzen; Straßen und Bahngleise waren blockiert. Zahlreiche Bürger riefen Polizei und Feuerwehr zu Hilfe. "Da glühten bei uns die Drähte", sagte Herbst.



Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) reagierte mit Bestürzung auf die Todesfälle. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen. Ich hoffe, es kommt zu keinen weiteren Opfern und großen Schäden." Es handele sich um einen der schwersten Herbststürme der vergangenen Jahre, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD), in dessen Ministerium die Rettungseinsätze koordiniert wurden: "Polizei und Feuerwehr sind fast landesweit im Dauereinsatz", sagte Schröter am Abend. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigt sich vom Ausmaß der Sturmfolgen betroffen: "Mit Bestürzung haben wir von den tödlichen Unfällen in Berlin und in unserem Nachbarland Brandenburg durch das Sturmtief 'Xavier' erfahren", erklärte Müller am Donnerstagabend. Den Angehörigen und Freunden der Opfer gelte tiefes Mitgefühl.



Hundertausende Pendler betroffen

Gegen 16 Uhr hatten die Orkanböen Berlin erreicht. Die Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus und arbeitete bis zum frühen Abend etwa 1.000 Einsätze ab. Helfer der freiwilligen Feuerwehren wurden zur Unterstützung angefordert, um eingegangene Notrufe der Schwere nach abzuarbeiten. Dutzende Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt, Blumentöpfe seien zu gefährlichen Geschossen geworden, hieß es bei der Feuerwehr.

BVG stellte ihren Betrieb komplett ein

Für mehrere Stunden war das gesamte Netz der Berliner S-Bahn mitten im Berufsverkehr zusammengebrochen. Ursache waren vor allem Bäume, die auf die Gleise oder in die Oberleitungen stürzten. "Ein Schienenersatzverkehr kann wegen des Unwetters nicht eingerichtet werden", twitterte die S-Bahn. Später gab es zumindest einen Not-Pendelverkehr in einem Tunnel in der Innenstadt. Gegen Abend wurden einzelne Strecken wieder befahren.

Bei Buslinien auch am Freitag noch mit Störungen zu rechnen

Die BVG stellte vorübergehend den Betrieb bei Bus, U-Bahn, Tram und Fähren komplett ein. Hunderttausende Pendler waren betroffen. Ein Busfahrer sagte seinen Gästen auf der Linie M29 durch: "Liebe Fahrgäste, ich fahr seit dreißig Jahren Linienbus, aber das habe ich noch nicht erlebt: der Busverkehr wird eingestellt, bitte steigen Sie alle aus." Erst nach 19 Uhr fuhren die ersten Buslinien wieder. Allerdings sagte ein Sprecher der BVG, auch am Freitagmorgen sei noch mit Störungen zu rechnen. Jede einzelne Strecke müsse überprüft werden. Wann sie wieder befahren werden könnten, hänge vom Umfang der Aufräumarbeiten ab. In vielen Teilen der Stadt ging gar nichts mehr. Zehntausende hingen auf Bahnhöfen fest. Die U-Bahnen, die fuhren, waren hoffnungslos überfüllt. Auch die U-Bahnlinien U2 im Westen, die U5 im Osten und die U6 im Norden waren zwischendurch unterbrochen. Erst am Abend konnte der U-Bahn-Verkehr auf allen Linien wieder aufgenommen werden.

Chaotische Lage am Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn unterbrach für einige Stunden ihren gesamten Zugverkehr im Norden und Osten Deutschlands. Züge von und nach Frankfurt (Oder) standen still, im Fernverkehr kam es zu Ausfällen und Verspätungen, die bis in die Abendstunden andauerten. Am Berliner Hauptbahnhof war die Lage am Donnerstagabend besonders chaotisch. Rund 200 Menschen standen im Eingangsbereich, viele waren auf der Suche nach einer Unterkunft für die Nacht. Manche berichteten, dass es schwierig sei, noch ein Hotel zu finden. Die Bahn stellte einen Schlafwagen bereit, der schon nach kurzer Zeit voll gewesen sei, erklärte ein Bahn-Mitarbeiter. Auf den Anzeigetafeln war von Zugausfällen zu lesen, teilweise auch von Verspätungen, es fuhr aber gar nichts mehr. Menschen berichteten, dass Taxi-Gutscheine verteilt worden seien.

Orkantief "Xavier" legt die Region lahm

In Berlin und Brandenburg kommt es wegen des Orkantiefs "Xavier" zu enormen Behinderungen auf Straßen und Schienen.

Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt und Äste abgerissen.

Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt, den Aufenthalt im Freien zu meiden und warnt vor umstürzenden Bäumen, herabfallenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Die Rettungskräfte sind im Dauereinsatz, hier in Berlin-Heiligensee.

Besonders gefährlich: umstürzende Bäume.



Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturmtiefs den Zugverkehr in Berlin und Brandenburg zeitweise eingestellt.

Bis spätabends muss weiterhin mit Ausfällen und Verspätungen im Zugverkehr gerechnet werden.

Auch die Berliner S-Bahn stellte den Verkehr ein.

In ganz Berlin muss mit Ausfällen im Busverkehr gerechnet werden.

Der Straßenbahnverkehr ist seit 18:00 Uhr stadtweit eingestellt.

Der U-Bahnverkehr ist teilweise eingestellt.

Die vielen Ausfälle sorgten für sehr volle U-Bahnhöfe.

Schon am Nachmittag hatte die Berliner Feuerwehr den Ausnahmezustand "Wetter" ausgerufen.

Auch die Feuerwehr in Brandenburg ist im Dauereinsatz. Play Pause Fullscreen