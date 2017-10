Bis zu zwei Millionen Bäume hat der Sturm "Xavier" in Brandenburg umgeblasen. Das ist die erste Bilanz des Landwirtschafts- und Umweltministeriums. Viele Waldgebiete seien allerdings schwer zugänglich, so dass konkrete Angaben, beispielsweise über die betroffenen Baumarten, erst in zwei bis drei Wochen zur Verfügung stehen würden. Der Sturm habe lokal regelrechte Schneisen in die Wälder geschlagen.