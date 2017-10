In Potsdam 400 Bäume - "Xavier" beschädigte zehntausende Berliner Bäume

19.10.17 | 19:57

Durch den Sturm "Xavier" am 5. Oktober sind in Berlin rund 56.000 Bäume teilweise massiv beschädigt worden. Diese Zahl nannte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Allein in Parkanlagen, Straßen und Friedhöfen seien ungefähr 10.000 Bäume zerstört worden. Im Wald gebe nach Angaben der Berliner Forsten rund 46.000 geschädigte Bäume. Günther sagte, die Bezirke prüften, welche weiteren Bäume zum Schutz der Menschen gefällt werden müssten. Berlin müsse sich Gedanken machen, wie man sich künftig für solche Naturereignisse wappnet.



Brandenburg: Zwei Millionen Bäume betroffen

In ganz Brandenburg soll "Xavier" bis zu zwei Millionen Bäume umgeblasen haben. Diese Zahl nannte das Landwirtschafts- und Umweltministerium vor einer Woche. Es werde allerdings noch einige Wochen dauern, bis man konkrete Angaben machen könne, weil viele Waldgebiete schwer zugänglich seien. Spaziergänger sollten weiterhin vorsichtig sein, warnte das Ministerium.

Potsdam meldet rund 500 Schadensfälle

In Potsdam hat "Xavier" für 480 Schadensfälle im öffentlichen Baumbestand und 40 weitere auf Friedhöfen gesorgt. Wie die Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte, sind 396 Bäume so schwer geschädigt, dass sie gefällt werden müssen. Die Standorte der geschädigten Bäume verteilen sich auf das ganze Stadtgebiet. Angesichts eines Gesamtbestandes von rund 100.000 Bäumen könne die Schadensquote im Hinblick auf die Schwere des Sturms aber als vergleichsweise niedrig bezeichnet werden.

Noch immer gehen Schadensmeldungen ein

Die entstandenden Verluste will die Stadt durch Nachpflanzungen ausgleichen. Die Gesamtschadenssumme wurde auf 330.000 Euro beziffert. Darin enthalten sind auch Ausstattungsgegenstände in Parkanlagen und Spielplätzen wie Parkbänke, Spielgeräte und Ballfangzäune, die in Mitleidenschaft gezogen wurden. Mehr als 30 Mitarbeiter der Bereiche Grünflächen und Friedhöfe seien mit den Aufräumarbeiten befasst. Da noch immer täglich neue Schäden entdeckt und gemeldet würden, seien die Schadenszahlen weiterhin vorläufig, so die Landeshauptstadt. Die Aufräumarbeiten würden noch rund zwei Wochen in Anspruch nehmen.