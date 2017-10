Einen Tag nachdem der Herbststurm "Herwart" über Nord- und Ostdeutschland hinwegfegte, normalisiert sich der Bahnverkehr in Deutschland wieder. Vereinzelt muss aber nach wie vor mit Störungen und Ausfällen gerechnet werden.

Die Unwetterschäden nach dem Hersturm "Herwart" fielen deutlich geringer aus als bei "Xavier" vor mehr als drei Wochen. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Es werden sicher noch ein paar kleinere Bäume oder umgefallene Straßenschilder zu beseitigen sein." Der Großteil der Arbeiten sei aber am Sonntag abgeschlossen gewesen.

Auch der Zugverkehr in Berlin und Brandenburg normalisiert sich langsam wieder. Am Berliner Hauptbahnhof war die Lage am Morgen weitgehend entspannt. Einzelne Verbindungen fielen noch aus, viele Züge fuhren aber schon wieder planmäßig.

Die Arbeiten auf den stärker beschädigten ICE-Trassen Berlin-Hamburg und Berlin-Stralsund dauerten am Montagmorgen allerdings noch an. Zumindest in Richtung Hamburg sollen aber ab den Nachmittagsstunden wieder erste Züge rollen. Bis 14 Uhr muss hier noch mit Störungen gerechnet werden, teilte die Bahn über ihren Twitterkanal mit. Zwischen Berlin und Hannover sowie Berlin und Dresden besteht seit den Morgenstunden ein eingeschränkter Betrieb.

Im Regionalverkehr müssen in Teilabschnitten Züge der RB 13, der RB 43 und des RE 5 entfallen. Ersatzverkehr besteht außerdem noch bei der Berliner S-Bahn Linie 5 zwischen Straußberg Nord und Mahlsdorf. Dort war am Sonntagmorgen ein S-Bahn-Zug in einen umgestürzten Baum gefahren und entgleist.