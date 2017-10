Audio: 11.10.2017 | Inforadio | Wolf Siebert

Beschwerden von Anwohnern - Ofen aus für die Thai-Food-Wiese in Wilmersdorf?

11.10.17 | 16:31 Uhr

Der Thai-Food-Markt im Preußenpark ist eine Touristenattraktion – und ein Riesengeschäft. Allerdings illegal. Das Bezirksamt hat das bunte Treiben lange geduldet. Doch die Beschwerden häufen sich. Von Wolf Siebert



Ein kühler Donnerstagnachmittag, der Himmel ist wolkenverhangen, und im Preußenpark hängt der Geruch von Haschisch in der Luft. Alkoholiker sitzen am Rande des Parks. Plötzlich ist die Polizei da und fährt über die "Thai-Wiese" einen Hügel hinauf: eine Schlägerei unter Jugendlichen. Jugendgewalt, Alkohol, Drogen - manche Anwohner lasten auch das dem Treiben der asiatischen Community an. Zu Unrecht, meint ein Passant in den Fünzigern. Er kommt schon seit vielen Jahren in den Park und kommentiert: "Das sind irgendwelche Auseinandersetzungen unter Jugendlichen, die gerade aus der Schule gekommen sind. Die gehören nicht zur Gruppe hier."

Aus dem Picknick wurde ein Geschäft

Eine zierliche ältere Frau mit asiatischen Gesichtszügen zieht ihr vollbeladenes Wägelchen vorbei: darauf eine große Warmhaltebox, eine Teekanne und eine Weinflasche. Sie geht zur Wiese, wo schon ein Dutzend asiatischer Familien auf Decken sitzen, essen und reden. Fast wie damals vor über zwanzig Jahren, als das alles ganz klein anfing und das Bezirksamt beide Augen zudrückte. Dann aber kamen immer mehr Familien, und aus dem Kochen für den Eigenverbrauch wurde ein Geschäft - immer noch geduldet von der Bezirkspolitik. Inzwischen ist die "Thai-Wiese" hip. Facebook, Internet und Einträge in Reiseführern wirkten wie ein Booster. Von Frühling bis Herbst empfängt nun an Wochenenden ein gut organisierter Food-Market Tausende von Gästen.

"Lass denen doch ein bisschen Freiheit"

Der Besucheransturm bekommt der Parkwiese überhaupt nicht. Wo Rasen war, sind nun breite Sandstreifen zu sehen. "Ja, der Rasen leidet drunter. Aber der erholt sich auch ganz schnell über den Herbst und Winter", meint der 50-Jährige. "Im Frühling, wenn die Saison beginnt, ist alles grün und intakt." Er nickt einer Familie zu, man kennt und schätzt sich. Und deshalb hält der Mann auch nichts von einem Verbot des Markts. Er hofft auf einen Kompromiss: "Eine Diskussion, eine Debatte miteinander, das ist das Ziel. Einfach zu verbieten, dass ist zu preußisch gedacht, zu engstirnig. Lass denen doch ein bisschen Freiheit."



Ein junges Pärchen beäugt neugierig die asiatischen Familien. Mich beäugt ein älterer Mann. Er ist Engländer, lebt seit vielen Jahren in Berlin und ist oft hier. Heute will er hier seine asiatische Ex-Frau und seine Kinder besuchen, die auf der Wiese lagern. Er mag die Atmosphäre: "Ich wohne seit 19 Jahren hier. Für mich ist das okay. Ich habe kein Problem damit."

Damoklesschwert über dem Preußenpark

Im Preußenpark in Berlin Wilmersdorf werden seit Jahren asiatische Spezialitäten von Privatleuten verkauft. Das ist illegal, aber bisher greift der Bezirk nicht ein.



Neben Essen gibt es z.B. auch Cocktails für die Besucher. Verkauft wird über provisorisch erichtete Stände.



Mittlerweile ist die "Thai-Wiese" auch in Reiseführern angekommen, auf Facebook interessieren sich Tausende für die Veranstaltung.



Unter dem hohen Besucherandrang, vor allem im Sommer, leidet der Rasen sichtlich.



Es sammelt sich auch eine große Menge Müll an. Die Entsorgung kommt den Bezirk teuer zu stehen.



Die Parkordnung, übrigens auch in Thai, verbietet das bunte Treiben eigentlich.



Sendung: Inforadio, Der Vormittag, 11.10.2017, 9.00 Uhr

2.000 und 4.000 Euro - steuerfrei

An den Eingängen des Preußenparks hängt die Parkordnung: auf Deutsch, Englisch und in Thai. Das Kochen und der Verkauf von Waren sind verboten. Doch da das Bezirksamt, mit wechselnden politischen Mehrheiten, jahrelang nicht eingeschritten ist, nimmt der Food Markt inzwischen große Teile der Wiese ein. Im Sommer sind es etwa 90 Stände, darunter auch professionelle Anbieter. Es gibt frisch zubereitetes Essen, preiswert und gut. An anderen Ständen wird Bier verkauft.



Zwischen 2.000 und 4.000 Euro würde ein florierender Stand an einem Wochenende abwerfen, sagt mir ein Insider. Steuern zahlt hier niemand. Auch meine englische Zufallsbekanntschaft aus Oxford kann verstehen, dass das Bezirksamt nun darauf drängt, dass dieser illegale Zustand beendet wird: "Ja, das soll mit einem Gewerbeschein geregelt werden."

Der Bezirk will ein Konzept vorstellen

Ich fahre ins Rathaus zu Arne Herz. Der CDU-Stadtrat ist für die Ordnung im Bezirk zuständig. Wie seine Vorgänger hätte er das Problem auch aussitzen können. Aber Ordnung muss sein, sagt er - deutet jedoch auch Kompromisse an: "Jeder muss wissen, wo Grenzen und Möglichkeiten sind. Wir sind dazu da, die Möglichkeiten soweit es geht auszuloten, aber auch ganz deutlich zu benennen, wo es Grenzen gibt." In den kommenden Wochen will der CDU-Politiker ein Konzept vorstellen, das mindestens zwei Möglichkeiten enthält: "Einmal: Was wäre möglich und nötig, wenn man einen Handel, einen Markt dort legalisieren würde? Und der andere Weg wäre, dass man die Parkordnung durchsetzt, die es ja schon die ganze Zeit gibt. Denn es ist eine Grünfläche und das bedeutet eigentlich: gar keine Nutzung!"

18.000 Euro pro Jahr kostet den Bezirk allein die Entsorgung des Mülls des Food Markts. Für den Park zuständig ist Stadtrat Oliver Schruofenegger von den Grünen. Obwohl er den Charme und den Wildwuchs auf der "Thai-Wiese" mag, stört ihn die Intransparenz des Geschäfts: "Das hat jetzt eine Größenordnung angenommen, wo es nicht mehr kontrollierbar, nicht mehr eingrenzbar ist, damit wird es dann ganz schwierig zu sagen: Wir machen einfach die Augen zu. Und spätestens dann, wenn Teile der dortigen Nutzer uns deutlich zu erkennen geben, dass sie damit richtig Geld verdienen, kommen wir in eine Situation, wo von Steuerrecht bis Ordnungswidrigkeitenrecht alles verfolgt werden müsste." Und deshalb will er seinen CDU-Kollegen Herz unterstützen.

Robert Sann Bobowski will den Markt legalisieren und Park-Manager werden.

Auf der "Thai-Wiese" im Preußenpark treffe ich auch Robert Sann Bobowski. Der 28-Jährige mit thailändischen Wurzeln ist seit seiner Kindheit regelmäßig bei den Thai-Treffs dabei. Dem Bezirksamt hat er sich als "Chef des Thai-Parks" vorgestellt und ein Konzept vorgelegt. Sein Ziel: Das Illegale legalisieren und den kommerziellen Markt auf die Wochenenden beschränken. Dann hätten die Bürger zumindest unter der Woche ihren Park als Erholungswiese zurück. In den vergangenen zwanzig Jahren ist aber auch das Selbstbewusstsein gewachsen und die "Thai-Wiese" ist ein wichtiger Treffpunkt der asiatischen Community geworden, den sie nicht aufgeben will. "Man kann den jetzt nicht für sich beanspruchen. Weder die Anwohner noch die Thais können jetzt sagen: Das ist mein Park. Jeder möchte den Park benutzen, und da müsste man sich einigen", erklärt Robert Sann Bobowski. Anfang kommenden Jahres soll es nun öffentliche Versammlungen mit allen Beteiligten geben: den Nutzern der Thai-Wiese, den Anwohnern und dem Bezirksamt. Die gut vernetzten Befürworter des Thai-Markts sind derweil erneut im Internet aktiv geworden: Eine Online-Petition hat schon viele Unterstützer gefunden.