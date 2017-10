Geübt wird zweimal in der Woche auf einem verlassenen Kasernen-Gelände am Stadtrand von Ludwigsfelde: "Im Prinzip wird dabei der Spieltrieb der Hunde ausgenutzt. Für das Tier ist die Suche ein Spiel, wo es am Ende eine Belohnung gibt, einen leckeren Hundekeks oder auch einfach das Lieblingsspielzeug", sagt der Leiter der Hundestaffel Andreas Loof. Die Mitarbeit bei der Hundestaffel ist ehrenamtlich, und die meisten Such-Einsätze verlaufen im Sande: Denn viele Spuren enden einfach an Bushaltestellen oder an Parkplätzen. Den Erfolg für Hund und Herrchen gibt es dafür regelmäßig im Training.