Schon in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Probleme mit Obdachlosen, die zu einem größeren Teil aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland kamen und im Tiergarten und anderen Parks in Zelten lebten. Anfang September wurde am Schleusenweg in der Nähe des Bahnhof Zoo eine 60-jährige Frau dort ermordet. Ein 18-jähriger Russe aus Tschetschenien sitzt als Verdächtiger im Gefängnis.

Der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), hatte in diesem Zusammenhang geklagt, die Lage in dem großen Park gerate außer Kontrolle: Das Ordnungsamt sei wegen der aggressiven Obdachlosen überfordert. Dassel forderte mehr Polizeipräsenz. Außerdem müsse man einen Teil der Menschen abschieben.