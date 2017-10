Die vom Senat für Mittwoch angekündigten verstärkten Polizeikontrollen im Tiergarten werden nicht so schnell beginnen, wie von Senatssprecherin Claudia Sünder versprochen. Am Mittwoch hieß es aus der Senatsinnenverwaltung, es habe offenbar Missverständnisse gegeben. Die Polizei werde ihre schon länger bestehenden Kontrollen "zeitnah" intensivieren, jedoch nicht sofort. Ein Termin wurde nicht genannt.

Der stellvertretende Berliner CDU-Chef Burkhard Dregger hatte zuvor vom Senat ein hartes Durchgreifen gegen die Zustände im Tiergarten gefordert. Er begrüßte im rbb am Mittwoch zwar die zunächst angekündigten verstärkten Kontrollen durch die Berliner Polizei, sagte aber auch: "Der Innensenator muss dafür sorgen, dass alle betroffenen Personen durch die Ausländerbehörde überprüft werden und geklärt wird, ob sie ein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben."

Die Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat sich in der Debatte um campierende Obdachlose in Parks derweil offenbar für einen Alleingang entschieden. "Unsere Hauptaufgabe ist es, den sozialen Frieden in der Stadt zu bewahren. Und dafür müssen wir sorgen, dass bestimmte Dinge nicht geduldet werden", sagte Giffey dem rbb. Es könne nicht sein, dass Zeltlager "mit allen menschlichen Hinterlassenschaften" einfach so geduldet werden, so die Bezirksbürgermeisterin.

Illegale Camper etwa aus Rumänien und Bulgarien würden auf freiwilliger Basis mit Bussen in ihre Heimatländer zurückgebracht, so Giffey weiter. Dies sei bisher dreimal geschehen. Die Kosten dafür übernehme der Bezirk in Absprache mit dem Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Giffey betonte, dass die Rückreise von Obdachlosen aus Südosteuropa immer freiwillig nach Beratungsgesprächen von Sozialarbeitern der Caritas mit den Betroffenen erfolge. Oft seien die Menschen zum Betteln nach Berlin gekommen.

Generell dürfen sich EU-Bürger innerhalb der EU frei bewegen und in jedem Mitgliedsstaat wirtschaftlich betätigen.