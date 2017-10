Es sei eine Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn gewesen: Ein Streifenwagen ist am Sonntag in Teltow mit einem Pkw zusammengestoßen. Beide Insassen des Pkw starben. Nun ermitteln Beamte eines anderen Abschnitts, ein externer Gutachter wurde bestellt.

Der tödliche Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto in Teltow (Potsdam-Mittelmark) wird von einem externen Gutachter untersucht. Man warte nun die Ergebnisse ab, teilte das Polizeipräsidium am Montag in Potsdam mit.



Zudem sei an einer nicht am Unfall beteiligten Polizeidirektion eine Ermittlungsgruppe mit zehn Beamten und einem Kriminalrat gebildet worden. Diese solle den Unfall aufklären und den Vorfall am Bahnhof untersuchen, zu dem der Streifenwagen unterwegs war, als es zu der Kollision kam.