Ein Streit zwischen zwei Gruppen, ein Beteiligter sticht zu - und kurz darauf ist sein Opfer tot. Nach dem Angriff auf einen Tschetschenen in Perleberg ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, den Täter gefasst zu haben. Drei andere Verdächtige wurden am Mittwoch freigelassen.

Im Fall eines erstochenen Tschetschenen in Perleberg hat ein Richter Haftbefehl gegen den 17-jährigen mutmaßlichen Täter erlassen. Der Verdacht gegen den afghanischen Asylbewerber habe sich erhärtet, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Neuruppin, Dörte Röhrs, am Mittwoch.

Am vergangenen Sonntagabend waren in Perleberg zwei Gruppen von Asylbewerbern aus Tschetschenien und Afghanistan in Streit geraten, aus noch ungeklärten Gründen. Als sich die Männer angingen, soll der Verdächtige einen 37-jährigen Tschetschenen so schwer mit dem Messer verletzt haben, dass dieser kurze Zeit später im Krankenhaus starb.