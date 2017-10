Bei einem Streit zwischen Asylbewerbern aus Afghanistan und Tschetschenien ist ein 37-jähriger Tschetschene in Perleberg tödlich verletzt worden. Polizeisprecherin Dörte Röhrs sagte im rbb, dass es am späten Sonntagabend zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Während der Auseinandersetzungen sei der 37-Jährige mit einem Gegenstand so schwer verletzt worden, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb, so Röhrs bei im Interview mit der rbb-Hörfunkwelle Antenne Brandenburg.