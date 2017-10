Über Monate auseinandergeschraubt, mit Kränen verladen und mühevoll über die Autobahn bugsiert: Jetzt ist eine alte Tupolew 134, die jahrelang in Vorpommern vor sich hinrottete, in Cottbus "gelandet". Vor dem alten Stasi-Flugzeug liegt eine neue Karriere.

Die Tupolew 134, die in den vergangenen Tagen aus Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg gebracht worden war, hat jetzt dauerhaft ihren Platz im Cottbuser Flugzeugmuseum gefunden.



Am Mittwoch hoben Kräne die Flugzeugteile vom Tieflader eines Schwertransporters und positionierten sie an ihrem endgültigen Standort. Es sei alles unkompliziert und ohne Schwierigkeiten abgelaufen, sagte Projektleiter Enrico Peiler. "Es hat wie am Schnürchen geklappt." Der Rasen sei für das Gewicht der Maschine extra mit Betonschwellen verstärkt worden.