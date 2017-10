Interview | Umdenken in der Geburtsmedizin

Mehr als jedes vierte Kind kam 2016 in Berlin und Brandenburg per Kaiserschnitt zur Welt. Doch in vielen Fällen ist der Kaiserschnitt unnötig - und kann langfristig sogar schädlich für das Kind sein, erläutert der Chefarzt von Deutschlands geburtenstärkster Klinik im rbb-Interview.