Mehrere schwarz gekleidete Täter haben 17 Fensterscheiben des Hotel "Orania Berlin" in Kreuzberg beschädigt. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter habe in der Nacht zu Dienstag ein lautes Geräusch gehört und beim Nachsehen noch Unbekannte in Richtung Naunynstraße flüchten sehen, teilte die Polizei mit. Auf Anfrage wollte sich ein Mitarbeiter des "Orania Berlin" nicht zu dem Vorfall äußern.

Der Staatsschutz ermittelt und prüft, ob es einen politischen Hintergrund gibt, wie eine Sprecherin der Polizei rbb|24 weiter mitteilte.



Das Hotel in der Oranienstraße ist ein Schwester-Hotel von Schloss Elmau, einem Luxushotel in den bayerischen Alpen. Es eröffnete Ende August in einem jahrelang leerstehenden ehemaligen Kaufhaus direkt am Oranienplatz.



Die Gegend gilt trotz steigender Preise als Hochburg der linken Szene. Die Eröffnung des Hotels hatte Diskussionen über einen weiteren Wandel des Kiezes ausgelöst, der schon seit einigen Jahren zunehmend Touristen anzieht.