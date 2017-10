Die A12 von Berlin in Richtung Frankfurt (Oder) ist wieder frei. Wegen Bergungsarbeiten nach einem schweren Unfall kam es zu langen Staus.



Wie die Polizei dem rbb sagte, fuhren am Mittwochvormittag zwischen Fürstenwalde-West und Briesen drei LKW aus noch ungeklärter Ursache aufeinander auf. Dabei wurde einer der Fahrer schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.