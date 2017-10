Bombenentschärfung beginnt in Kürze

Evakuierung von 10.000 Menschen in Schöneberg fast abgeschlossen

In Kürze kann die Entschärfung der am Innsbrucker Platz gefundenen Weltkriegsbombe beginnen. Die Evakuierung von etwa 10.000 Menschen aus ihren Schöneberger Wohnungen ist fast abgeschlossen. Die A 100 ist am Innsbrucker Platz nun voll gesperrt.