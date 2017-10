Langer Stau nach Lkw-Unfall bei Brandenburg an der Havel

A2 in Richtung Magdeburg

Beim Unfall eines Lastwagens auf der Autobahn 2 bei Brandenburg an der Havel ist der Fahrer schwer verletzt worden. Der Lkw sei am Montagmorgen bei der Fahrt in Richtung Magdeburg rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer sei ins Krankenhaus gekommen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

Die Autobahn blieb zwischen Brandenburg an der Havel und Wollin in einer Richtung wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten für drei Stunden gesperrt. Am Vormittag war der linke Fahrstreifen wieder frei – ab dem Autobahndreieck Werder staut sich der Verkehr. Zwischen Netzen und Wollin sind derzeit 10 Kilometer Stau (Stand: 12:48 Uhr).



