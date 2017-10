Auf der Berliner Stadtautobahn A100 kommt es derzeit zu massiven Staus in Fahrtrichtung Süden. Auslöser war ein Unfall zwischen den Abfahrten Kaiserdamm-Süd und Messedamm: Ein PKW war in die Leitplanke gefahren. Derzeit dauern die Aufräumarbeiten noch an, es ist nur eine Spur befahrbar. In Richtung Neukölln bräuchten Autofahrer viel Geduld, sagte ein Polizeisprecher. Am Morgen waren wegen es Unfalls mehrere Zufahrten zur A100 gesperrt.

Der Rückstau reicht derzeit bis zur Beusselstraße – auf der A111 bis zum Tunnel Tegel. Auch auf den umliegenden Straßen staut sich der Verkehr.