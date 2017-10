In Teltow (Potsdam-Mittelmark) sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen.



Wie die Polizei dem rbb mitteilte, war ein Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn in eine Kreuzung eingefahren. Dort stieß er mit einem Auto zusammen, das aus einer Seitenstraße in die Kreuzung einbog. Die beiden Insassen des Autos starben noch vor Ort. Die zwei Polizisten wurden nur leicht verletzt.

Die Polizisten waren demnach unterwegs, um Kollegen bei einem Einsatz am Bahnhof Teltow zu unterstützen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren.