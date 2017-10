Ein Besuch in Silikon Valley

Es ist nichts mehr dabei, sich mit einer Freundin in der Tram über Bondage und Sextoys zu unterhalten - das aber beiläufig. Ganz anders auf der "Venus": Die Erotikmesse zeigt sich laut, plakativ, oft stereotyp. Warum sich ein Besuch trotzdem lohnt. Von Ariane Böhm

Dildo-Partys haben Tupper-Partys weitgehend verdrängt - und spätestens seit der Online-Sexshop Amorelie auf den Markt kam, sind Sexspielzeuge Teil des modernen Mainstreams geworden. Die "stilvollen Sextoys in edlem Design" sind inzwischen auch bei der Drogeriemarkt-Kette dm erhältlich. Erotik für den Alltag, eingepackt in mintgrüne Beutel, irgendwo neben elektrischen Zahnbürsten und Erkältungskapseln.

So vielfältig wie die Kostüme und Spielzeuge sind auch die Besucher der Venus 2017. | zum Artikel | Weitere Bildergalerien

Eine Bondage-Show in der Kinky Area.

Live-Vorführungen sind ein fester Bestandteil der Venus, in der Kinky Area, dem Fetisch-Bereich, gibt es vor allem Bondage zu sehen.

Sexspielzeuge wie Dildos oder Vibratoren sind in alle Formen und Farben erhältlich.

Silikon-Sexpuppen kann man sich nach dem Vorbild einer realen Person anfertigen lassen - mit integrierter Heizung und Sound-Chip, der via Handy mit individuellen Sounds bestückt werden kann. Zum Beispiel mit "Alle meine Entchen".

Auf der Messe gibt es an verschiedenen Ständen Sexspielzeuge zu kaufen. Darunter auch Teppichklopfer.

Die Nackt-Models Micaela Schäfer und Julia Jasmin Rühle haben die Erotikmesse Venus am Mittwoch in Berlin eröffnet. Die Messe findet zum 21. Mal statt.

Überwiegend alte, männliche Kunden gaffen auf überwiegend junge, weibliche Darstellerinnen. Die einen tragen graue Haare und einen kleinen Bierbauch, die anderen lange Haare und viel Silikon-Brust. Natürlich nicht alle - aber das gängige Klischee lebt. Mit feministischen Sexfilmen könne die Mehrheit nichts anfangen, sagt der Pressesprecher.

Männer wollten auf der Messe vor allem Pornos und Live-Shows sehen, die Frauen lieber Sextoys ausprobieren. Tatsächlich sind an den Ständen mit Sexspielzeugen vor allem Frauen und Paare. Und auch in der Kinky Area, dem Fetisch-Bereich, ist das Geschlechterverhältnis ziemlich ausgeglichen. Könnte daran liegen, dass Bondage seit der Roman-Verfilmung "Fifty Shades of Grey" ein bisschen en vogue ist.