Verfolgungsjagd in Berlin-Pankow endet in Gartenlaube

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist in der Nacht zum Donnerstag ein 37-Jähriger mit einem Auto in eine Gartenlaube gefahren. Der Mann war in Berlin-Pankow mit hoher Geschwindigkeit an einer Polizeistreife vorbeigefahren, die daraufhin die Verfolgung aufnahm.

Am Olivzeisigweg verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Er krachte in eine Gartenlaube und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten ihn wenig später festnehmen.

Sie fanden Einbruchswerkzeug bei dem Mann und stellten zudem fest, dass das Auto gestohlen war. Der Unfallwagen musste mit einem Kran abtransportiert werden.