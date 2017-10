Interview | Nach dem Sturm - Helm auf und durch

13.10.17 | 19:37 Uhr

Es wird wohl noch dauern, bis man Brandenburgs Wälder wieder ungehindert durchqueren kann. Wer von einem herabfallenden Ast getroffen wird, kann keine Entschädigung erwarten. Vorsicht ist auch beim Pilzesuchen geboten. Was man beachten sollte, erklärt Forstdirektor Michael Duhr.

rbb|24: Es heißt, die Brandenburger Landesforstbehörden brauchen bis zum Jahresende, bis der Wald wieder aufgeräumt ist... Michael Duhr: Den Ausdruck "aufgeräumt" würde ich einschränken. Wir räumen entlang der Waldwege, aber wir räumen nicht grundsätzlich alle umgefallenen Bäume im Wald weg. Und: Die Landesbehörden tun nur etwas im landeseigenen Wald, das sind in Brandenburg 25 Prozent der Waldfläche. Sieben Prozent im Eigentum der Kommunen, sieben Prozent im Eigentum des Bundes und über 60 Prozent im Eigentum von privaten Waldbesitzern. Also werden unsere Landesforstmitarbeiter nur im Landeswald tätig, an allen anderen Stellen sind die jeweiligen anderen Besitzer zuständig.

Zur Person Forstdirektor Michael Duhr ist stellvertretender Leiter des Referats für Wald und Forstwirtschaft beim Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg.

Gibt es denn eine gesetzliche Verpflichtung, Wege zu räumen? Nur in einem sehr beschränkten Rahmen. Der Waldbesitzer ist verpflichtet, die Verkehrssicherheit zu angrenzenden Nachbarn zu gewährleisten. Das heißt: Er schneidet die Straßen und die Waldaußengrenzen frei, zum Beispiel zu Gebäuden. Aber überall dort, wo es sich nicht um öffentliche Wege handelt – und die Mehrzahl der Waldwege sind keine öffentlichen Wege – muss der Waldbesitzer eigentlich nichts tun. Allerdings wird ein kluger Waldbesitzer die großen Wege frei räumen – allein schon wegen der Katastrophenschutzfahrzeuge, die da vielleicht durchmüssen. Aber bis die wieder frei sind, kann es schon ein paar Wochen dauern.

Wer haftet denn, wenn mir ein Ast oder ein Baum auf den Kopf fällt? Niemand. Sie handeln auf eigene Gefahr, das steht auch im Waldgesetz. Das ist in allen Wäldern so - und der Waldbesitzer haften insbesondere nicht für natur- und waldtypische Gefahren durch Bäume. Es sei denn, er lädt den Besucher ein, indem er eine Bank oder ein Turngerät aufstellt. In diesem Bereich muss der Besitzer dafür sorgen, besondere Gefahren zu beseitigen.

Werden denn besonders gefährliche Gegenden nicht gesperrt? Nein, wir haben in Deutschland das freie Betretungsrecht des Waldes, das haben wir im Waldgesetz für das Land Brandenburg umgesetzt. Jedermann darf also den Wald betreten. Abgesperrt wird nur in Sonderfällen: Militärflächen zum Beispiel oder auch Kernzonen von Totalreservaten.

Hintergrund Erste Schadensbilanz der Regierung - Sturm "Xavier" fällte zwei Millionen Bäume in Brandenburg Dass Sturm "Xavier" in Brandenburgs Wäldern große Schäden angerichtet hat, war schnell klar. Jetzt gibt es erste Schätzungen darüber, wie groß das Ausmaß der Zerstörung ist. Und das Wort Millionen taucht dabei häufiger auf.

Was sollte ich also beachten, wenn ich auf eigene Gefahr in den Wald gehe? Sie müssen immer aufmerksam sein, denn Sie können grundsätzlich davon ausgehen, dass es überall in unseren Wäldern noch angebrochene Äste, tote Äste, angebrochene Kronen und schrägstehende Bäume gibt. Also …. Wir appellieren immer an die Vernunft.

Was raten Sie Pilzesuchern? Ein Auge auf den Boden, eins in die Baumkronen. Oder Sie gehen zu zweit: Einer schaut nach oben, einer auf den Boden.

Überprüfen Sie jetzt wirklich jeden Baum auf Standfestigkeit? Nein! Sie müssen sich vorstellen, dass auf einer Waldfläche von 100mal 100 Metern – also einem Hektar - 100 Bäume stehen. Aber nur, wenn der Wald ganz alt ist. Wenn er jung ist, sind es auch mal 10.000. Da können wir nicht jeden Baum überprüfen.

Welche Baumarten sind denn vom Sturm besonders betroffen? Sehr viele gut veranlagte Laubbäume, weil wir noch in der Vegetationsperiode sind. Da konnte der Wind wunderbar in die großkronigen Bäume greifen. Buchen und Eichen sind sehr stark betroffen, aber natürlich auch einzelne Kiefern mit großen Kronen. Und wir hatten es mit Einzelangriffen zu tun – wie so eine große Hand oder eine Faust, die in den Wald hineinfährt, sich einen großformatigen Baum greift, nur ihn umschmeißt und weitergeht. Dieses mikado-streichholzartige, das wir beispielsweise bei Kyrill [Orkan im Januar 2007, d. Red.] hatten, wo Windhosen ganze flachgelegt haben, ist gar nicht der Fall.

Sind bestimmte Gebiete Brandenburgs besonders betroffen? Der Nordwesten: Prignitz, Havelland, die Ruppiner Schweiz… sind deutlich stärker betroffen als die Lausitz.

Das Gespräch führte Nele Haring, rbb|24