Für rund 35.000 Euro sind am Samstag in Hamburg Teile des Nachlasses des früheren DDR-Funktionärs Walter Ulbricht versteigert worden. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis", sagte Auktionator Carsten Zeige. Als Startpreis für die zehn Gegenstände war eine Summe von 10.000 Euro aufgerufen worden . Darunter befanden sich unter anderem die Parteiausweise Ulbrichts und seiner Frau Charlotte ("Lotte").

Die angebotenen Dokumente könnten auch für Historiker von Interesse sein. So war Lotte bereits vor ihrer Eheschließung mit Walter Ulbricht mit Erich Wendt verheiratet, der in der Sowjetunion unter Stalin in Ungnade fiel. Außerdem heiratete sie Otto Schultchen 1923 und ließ sich 1942 wieder von ihm scheiden. Zudem werfen Familienstammbuch, Familien- und Scheidungsurkunde Fragen auf. Demnach heirateten Charlotte Kühn und Walter Ulbricht im Jahr 1950. Ihren Nachnamen hatte Kühn aber schon 1946 in Ulbricht geändert.

Walter Ulbricht (1893-1973) galt als einer der wichtigsten DDR-Funktionäre. 1945 kehrte er aus dem russischen Exil ins sowjetisch besetzte Berlin zurück, wo er sich dem Aufbau der sozialistischen DDR widmete, die er von Beginn an bis 1971 regierte. Unter ihm ließ die SED-Führung am 13. August 1961 die Berliner Mauer errichten.