Audio: radioBerlin 88,8 | 5.10.2017 | Silja Sodtke

"Xavier" hat gewütet - Welche Versicherung für welchen Sturmschaden aufkommt

06.10.17 | 12:04 Uhr

Er gilt als der stärkste Sturm seit "Kyrill" 2007 - am Donnerstag zog Orkantief "Xavier" durch Stadt und Land. Vieles ging zu Bruch. Wer kommt für welche Schäden auf?

Abgedeckte Dächer, Beulen und Kratzer im Auto, umgefallene und dadurch beschädigte Motorräder, umgeworfene Fahrräder und herabgestürzte Blumentöpfe auf dem Balkon und im Garten: Einen Tag nach Sturmtief Xavier werden an vielen Orten in Berlin und Brandenburg schwere Schäden gemeldet. Viele Betroffene fragen sich nun, welche Schäden durch welche Versicherung gedeckt sind.

Erk Schaarschmidt von der Verbraucherzentrale Brandenburg sagte im rbb, für Schäden am Auto sei im Regelfall die Teilkasko-Versicherung zuständig. Besser haben es Auto­fahrer allerdings mit einer Voll­kasko­-Versicherung, denn hier sind auch sturmbedingte Schäden, die von Stürmen unter Wind­stärke 8 verursacht wurden, mitversichert. Bis auf die Uckermark wurden diese Windgeschwindigkeiten am Donnerstag aber überall in der Region erreicht. Auch wer wegen des Sturms einen Unfall verursacht hat, braucht eine Voll­kasko-Versicherung, um den Schaden ersetzt zu bekommen.

Mehr zum Thema Bahnverkehr eingeschränkt, Gefahr durch fallende Äste - Das große Aufräumen nach "Xavier" Umgestürzte Bäume müssen zersägt, Straßen geräumt, Stromleitungen repariert werden: Berlin und Brandenburg sind voll mit der Beseitigung von Sturmschäden beschäftigt. Fernbahnstrecken und einige S-Bahn-Linien sind immer noch unterbrochen. Das rbb-Fernsehen zeigt ab 20.15 Uhr ein rbb-Spezial zur Situation nach dem Sturm

Hausrat, Wohngebäude und Bahnreisende

Bei Schäden am Hausrat, so Schaarschmidt im rbb, zahlt die Hausrat-Versicherung. Sie greift auch bei Markisen, Antennen oder Satelliten-Schüsseln, die dem Sturm zum Opfer gefallen sind. Bei Schäden am Haus ist die Wohngebäude-Versicherung zuständig – sofern Sturm- und Hagelschäden mit in der Police stehen. Für Bahnreisende im Fernverkehr, so der Experte der Verbraucherzentrale, gebe es bei durch Sturm bedingte Verspätungen Teilerstattungen, bei Ausfällen eine Kompletterstattung. Es greift der Fahrgastrechtefall, für den es bei der Bahn ein entsprechendes Formular gibt. Als Reaktion auf die Zugausfälle nach dem Sturm hat die Deutsche Bahn auch die Gültigkeit ihrer Fahrscheine verlängert. Alle Tickets für die betroffenen Verbindungen können nun bis 15. Oktober genutzt werden. Das gelte auch für Fahrkarten mit Zugbindung, teilte die Bahn am Freitag mit.



Baustellen und heruntergewehte Blumentöpfe

Baustellen, und von denen gibt es in Berlin besonders viele, sind besonders sturmgefährdet. Das betrifft halb­fertige Mauern, Gerüste oder Dachbalken sowie das Material auf der Baustelle, das von einem Sturm umher­geschleudert werden kann. So war am Donnerstagnachmittag am S-Bahnhof Wollankstraße im Stadtteil Wedding ein Baugerüst auf die Schienen der S-Bahn gestürzt. Die Bauherren-Haftpflicht-Versicherung oder die Bauleistungs-Versicherung des Bauherren kann hier die Kosten für entstandene Schäden übernehmen. Auch Mieter sollten eine Haft­pflicht­versicherung haben. Schon ein vom Balkon gewehter Pflanzentopf kann einen Fußgänger treffen. Dann steht dem Geschädigten Schadenersatz zu. Insbesondere, wenn dieser dabei lebens­lange Schäden erleidet, kann das zum finanziellen Ruin führen.

Gezahlt wird erst ab Windstärke 8

Die wichtigste Einschränkung für die Aussicht auf Ersatz: Wohn­gebäude-, Hausrat- und Teilkasko­versicherungen zahlen nur bei Sturm ab Wind­stärke 8. Denn wirklich stürmisch ist es laut den im Kleingedruckten zu findenden Bedingungen erst ab einer Windgeschwindigkeit von mehr als 63 Kilometern in der Stunde. Bis auf die Uckermark wurden diese Windgeschwindigkeiten am Donnerstag aber überall in der Region erreicht. Am heftigsten wütete Xavier in Berge in der Prignitz und in Holzdorf im Kreis Elbe-Elster. Hier wurden laut Deutschem Wetterdienst jeweils bis zu 122 Stundenkilometer gemessen. Dort wurden damit Windböen der höchsten Stärke 12 (schneller als 117 Kilometer pro Stunde) gemessen. Aber auch Berlin bekam mit Windstärke 8 (103 bis 117 Kilometer pro Stunde) heftige Sturmböen ab. In Berlin-Schönefeld wurden sogar 118 Stundenkilometer gemessen - was Windstärke 9 entspricht. Durch Xavier entstandene Schäden haben also gute Chancen, von der Versicherung bezahlt zu werden. Wichtig für Versicherungsnehmer: die Schäden sind der Versicherung "unverzüglich" zu melden. Betroffene sollten ihren Versicherer anrufen oder eine E-Mail schi­cken.

Mehr Infos zu Versicherungsfällen bei Sturm, Gewitter und Hagel gibt es auf den Internet-Seiten der Verbraucherzentrale und bei der Stiftung Warentest.



Orkantief "Xavier" legt die Region lahm

Nicht mit einer Kunstinstallation zu verwechseln. In Haasow fällte das Unwetter gleich sieben Bäume.

Die Aufräumarbeiten beginnen, hier in der Molktestraße in Berlin.



Ein zerstörtes Auto in Schöneberg.



In Neukölln stürzten mehrere Bäume um.



In Berlin und Brandenburg kommt es am Donnerstag und Freitag wegen des Orkantiefs "Xavier" zu enormen Behinderungen auf Straßen und Schienen.

Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt und Äste abgerissen.

Der Deutsche Wetterdienst warnte vor umstürzenden Bäumen, herabfallenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Die Rettungskräfte sind am Donnerstag im Dauereinsatz, hier in Berlin-Heiligensee.

Besonders gefährlich: umstürzende Bäume.



Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturmtiefs den Zugverkehr in Berlin und Brandenburg zeitweise eingestellt.

Seit Donnerstagnachmittag und auch am Freitag muss mit Ausfällen und erheblichen Verspätungen gerechnet werden.

Auch die Berliner S-Bahn unterbrach zeitweise den Verkehr komplett und ist am Freitag weiterhin beeinträchtigt.

Im Busverkehr kam es ebenfalls zu Ausfällen.



Der Straßenbahnverkehr war ab ca 18 Uhr stadtweit eingestellt - zeitweise.

Auf der Hochbahn verkehrten vorübergehend keine Züge.

Die vielen Ausfälle sorgten für sehr volle U-Bahnhöfe.

Schon am Donnerstagnachmittag hatte die Berliner Feuerwehr den Ausnahmezustand "Wetter" ausgerufen.

Auch die Feuerwehr in Brandenburg ist seitdem im Dauereinsatz. | Weitere Bildergalerien | Sendung: rbb spezial, 06.10.2017, 20.15 Uhr Play Pause Fullscreen