Die Zahl der Organspender in Berlin und Brandenburg ist in den ersten drei Quartalen des Jahres zurückgegangen. Wie die Techniker Krankenkasse am Freitag unter Bezugnahme auf Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) mitteilte, spendeten von Januar bis September 2017 in Brandenburg 14 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe. In den ersten neun Monaten des Vorjahres waren es noch 26 Spenderinnen und Spender gewesen.

Auch in Berlin war die Zahl rückläufig, allerdings nicht so stark wie in Brandenburg. Dort sank sie von 29 Spenderinnen und Spendern in den ersten Monaten des Jahres 2016 auf 27 zwischen Januar und September 2017.

Auch bundesweit ging die Zahl leicht zurück: In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres spendeten 637 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe. Im selben Zeitraum dieses Jahres waren es nur 615.