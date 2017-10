Hoch in Sicht

Vorerst sollte man den Schirm parat halten, denn für die nächsten Tage sind die Wetteraussichten richtig übel. Es geht in der ganzen Region weiter mit Wolken, Regen und kühlen Temperaturen. Mit "kompakten Wolkenfeldern" macht sich da Tief "Arke" bemerkbar – so heißt das im Meteorologen-Sprech. "Es herrscht ziemlich reger Tiefdruckeinfluss, das stimmt", sagt auch MeteoGroup Meteorologin Claudia Salbert.

So wird das Wetter

Doch es gibt wirklich gute Aussichten. "Schon ab Donnerstag gehen die Temperaturen Stück für Stück nach oben und das Wetter wird freundlicher", sagt Salbert. Und tatsächlich: Zum Wochenende hin versprechen die Wetteraussichten immer mehr Sonne und immer weniger Wind und Regen. Dafür sollen die Temperaturen auf Werte über 20 Grad steigen. Für Sonntag und den kommenden Montag sind bisher 20 beziehungsweise unfassbare 24 Grad (im Schatten!) vorhergesagt. Ein Hoch namens Tanja bringt uns vom spanischen Atlantik her kommend goldenes und mäßig warmes Oktoberwetter. Ob diese Tanja dann eine Weile bleibt? "Es bleibt schon ein paar Tage schön", versichert die Meteorologin.

"Doch im Laufe der nächsten Woche – ich denke mal eher in der zweiten Wochenhälfte – nähert sich uns wieder ein neues Tiefdruckgebiet", so Salbert. Die Temperaturen würden aber nicht gleich in den Keller gehen. "Es bleibt erstmal mild".