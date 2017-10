In der Nacht zum Sonntag beginnt in Deutschland die Winterzeit. Die Uhren werden um drei Uhr früh um eine Stunde zurückgestellt. Die Nacht ist also eine Stunde länger. Am Sonntag ist es mit dieser Umstellung also am Morgen eine Stunde früher hell und am Abend eine Stunde früher dunkel. Eingeführt wurde die Zeitumstellung in Deutschland 1980, um Energie zu sparen. Kritiker verweisen aber darauf, dass keine Stromersparnis nachweisbar sei.