Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A12 sind am Freitagmorgen zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach Polizeiangaben war ein Audi mit fünf Insassen aus noch ungeklärter Ursache in Höhe des Rastplatzes Biegener Hellen in die Leitplanke gerast. Zunächst hatte es geheißen, dass mehre Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen seien.



Zwischen Frankfurt (Oder)-West und Müllrose Richtung Berlin war die rechte Spur für Bergungsarbeiten gesperrt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, wie es zu dem Unfall kam.