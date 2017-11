Die Tatorte lagen der Statistik zufolge vorwiegend in den Bezirken Mitte, Schöneberg und Neukölln. So war im März dieses Jahres eine 24-jährige Frau in der Panoramastraße am Alexanderplatz angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei vermutete ein homophobes Motiv, weil die Frau mit ihrer Lebensgefährtin unterwegs war. Auch im Kiez rund um den Nollendorfplatz in Schöneberg kommt es immer wieder zu Angriffen, die sich gegen Schwule und Lesben richten. Sowohl der Alex als auch der Nollendorfplatz gelten bei der Polizei als ohnehin kriminalitätsbelastete Orte.

Die Aufklärungsquote der Angriffe auf Homosexuelle liegt nach Angaben der Polizei derzeit bei 38 Prozent und ist damit etwas niedriger als im Vorjahreszeitraum.