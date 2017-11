Spielplatz in Berlin-Reinickendorf

Ein 14-Jähriger soll in Berlin-Reinickendorf mit einem Messer auf einen 22-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Der 14-Jährige wird nun in einer Jugendhilfeeinrichtung in Brandenburg untergebracht.

Für die Untersuchungshaft in Berlin sei er zu jung, sagte Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, am Donnerstag. Die Unterbringung in Frostenwalde sei für diese Altersgruppe aber als gleichwertig zur U-Haft zu verstehen. Dem 14-Jährigen werde versuchter Totschlag vorgeworfen.