Martina Berlin Samstag, 25.11.2017 | 19:22 Uhr

Ist richtig. "Ethinie" ist schuld. Aber Sie meinen es mit Ihrem Opfer-Namen "SchweigeundErdulde" sicher nicht so wie ich. Sie meinen das wohl mehr so zwischen "Identitärer Bewegung" "Umvolkung" "Völkisch" und irgendwie so und am Ende und zu Ende gedacht: Wie in Jugoslawien. Da wars ja auch "Die Ethnie" haben jene gesagt, die schlussendlich vorm dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gelandet sind. Zu Recht. Und viel zu wenige. Ist das Ihr Plan? Sich einen Sprecher "Ihrer Ethnie" suchen? Und dann glauben was der sagt? Gegen die andere Ethnie. Oder mindestens das die irgendwie getrennt werden müssen. Die Ethnien. Wer auch immer das sein soll. Hab ich was mit Ihnen gemeinsam? Da wo es drauf ankommt. Bei Arbeit, Brot Lohn, Wohnung? Hab ich? Warum? Das Problem sind nicht "Die Ethinien" Das Problem sind die Leute die in "Ethnien" denken. Als sei das das der Inhalt des Konflikts.