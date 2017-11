Audio: radioBerlin | 23.11.2017 | Matthias Bartsch

Umlauftank der TU ist saniert - Das rosa Forschungsungetüm strahlt poppig wie nie

24.11.17 | 06:28 Uhr

Der rosafarbene Umlauftank der Technischen Universität in Berlin-Charlottenburg strahlt nach der Sanierung wieder wie neu. Nur wenige wissen, was in der denkmalgeschützten Anlage eigentlich geforscht wird.



Berlins poppiger Umlauftank in der Nähe der Technischen Universität (TU) erstrahlt wieder in neuem, altem 70er-Jahre-Glanz. Das 30 Meter hohe blaue Gebäude und die riesige rosa bemalte Rohranlage sind aufwändig saniert worden. Rund 3,5 Millionen Euro aus Mitteln der Wüstenrot-Stiftung flossen in die Rettung des Gebäudes am Rande des Tiergartens, teilte die Stiftung in Berlin mit. Durch die Sanierung kann der Umlauftank nun weiterhin von der TU als Forschungsgebäude genutzt werden.

Die Rohrschleife ist der weltweit größte Umlauf- und Kavitationstank und gehört zur Versuchsanstalt der TU Berlin auf der Schleuseninsel im Landwehrkanal an der Müller-Breslau-Straße in Charlottenburg. 1974 errichtete der Architekt Ludwig Leo (1924 - 2012) die Anlage für Routinetests im Schiffbau – mit kalkuliertem mit Hingucker-Effekt. Heute gilt der Bau mit seiner bunten Mischung aus Architektur, Industriebau, Maschine und wissenschaftlichem Gerät als Meisterwerk.

Der Umlauftank ermöglicht anspruchsvolle Modellversuche in einem steten Wasserstrom. In den Rohren fließen über 3.000 Kubikmeter Wasser in einem Kreislauf: "Man hat etwa die Möglichkeit, die Effizienz, die Güte von Sportbooten zu untersuchen, von Ruderbooten. Man kann sich aus der Bionic Untersuchungen überlegen, die Anlage ist also sehr vielfältig", sagte Andres Cura-Hochbaum, Experte für Schiffbau- und Verkehr an der Technischen Universität, dem rbb.

2018 soll das Gebäude wieder für Versuche mit Schiffsmodellen und für Strömungsbeobachtungen zur Verfügung stehen. Dafür bringt die Technische Universität die Versuchsanlagen auf den neuesten Stand.

Mit Informationen von Matthias Bartsch