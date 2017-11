Markierungsarbeiten am Donnerstag auf der A10

Autofahrer müssen sich am Donnerstag auf dem südlichen Berliner Ring auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Zwischen 10 und 18 Uhr finden auf der A10 zwischen dem Autobahndreieck Potsdam und der Raststätte Michendorf Markierungsarbeiten statt. Der vom Dreieck Nuthetal kommende Verkehr wird zeitweise auf eine von drei Spuren verengt.

Es sei davon auszugehen, dass es am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A10 in Fahrtrichtung Magdeburg / Leipzig sowie auf den Umfahrungsstrecken und in den Umlandgemeinden kommen wird, hieß es weiter von der Deges. Verkehrsteilnehmer sollten gegebenenfalls auf andere Verkehrsmittel wie die Bahn auszuweichen oder den Bereich weiträumig umfahren. Um Staus in den umliegenden Gemeinden zu vermeiden, wird geraten nicht über die Anschlussstellen auszuweichen.

Markiert wird der in der Großbaustelle auf dem südlichen Berliner Ring inzwischen fertiggestellte fünf Kilometer lange Abschnitt der nördlichen Fahrbahn. Wer vom Dreieck Nuthetal Richtung Magdeburg und Leipzig möchte, wird zukünftig auf die rund 18 Meter breite neue Strecke umgeleitet. Damit muss ab Freitag in Höhe Ferch kein Fahrstreifen mehr nach außen geschwenkt werden, was Verkehrsteilnehmer teilweise irritiert hatte und die Stelle zu einem Unfallschwerpunkt machte.

Nach den Arbeiten am Donnerstag müssen allerdings nochmals Markierungen auf die Fahrbahn gebracht werden: Im Dezember ist die südliche Fahrbahn dran. Dann soll auch der Verkehr in Richtung Frankfurt (Oder) auf die neue Fahrbahn gelegt werden. Autofahrer müssen wieder mit einer Verengung auf eine Spur rechnen. Das genaue Datum steht jedoch noch nicht fest, es hängt auch vom Wetter ab. Fertig gestellt werden soll der gesamte Teilabschnitt der A10 in einem Jahr.