Abstimmung soll Sexismus-Streit an Hochschule beenden

"Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer" - über diese Zeile aus dem Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer gibt es seit Monaten Streit an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule. Zu lesen ist das auf Spanisch verfasste Gedicht nämlich an einer Fassade des Gebäudes in Berlin-Hellersdorf. Einige Angehörige der Hochschule kritisieren, die Zeile sei sexistisch.

Die Hochschulleitung will den Streit nun mit einer Abstimmung schlichten. Vom 15. November an können alle Mitglieder der Hochschule zwei Wochen lang online über drei Vorschläge abstimmen, wie die Fassade neu gestaltet werden könnte. Die Vorschläge sind das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs, an dem die Studierenden teilnehmen konnten. Welche drei Konzepte nun zur Wahl stehen, ist noch nicht bekannt. Mitte Dezember soll der Akademische Senat über die Ergebnisse der Abstimmung beraten, eine Entscheidung soll im Januar 2018 fallen.