Sabrina Berlin Mittwoch, 29.11.2017 | 15:43 Uhr

Zitat:



"Die Berliner Radler sind - im Vergleich zu den Berliner Autofahrern - mit ihrer Lage zwar schon etwas zufriedener. Allerdings erreicht Berlin von 100 möglichen Zufriedenheitspunkten gerade mal vier. In den anderen Städten radelt es sich offenbar deutlich komfortabler: Leipzig erreicht den Bestwert von 29."



Ich habe knapp 50 Jahre in Leipzig gelebt und wohne jetzt seit ca. 7 Jahren in Berlin. Beide Städte habe ich recht intensiv beradelt.



Ich fand die Situation für Radfahrer in Leipzig keineswegs besser als in Berlin. Ich halte sie insgesamt sogar für schlechter. In Leipzig gibt es kaum Radwege. Insbesondere in den alten historisch gewachsenen Stadtteilen ist dort die Situation katastrophal. Egal ob man in Leipzig vom Zentrum durch die Ostvorstadt, Richtung Connewitz, Richtung Gohlis, durch Lindenau, durch Plagwitz fährt - immer dasselbe.



Insofern habe ich Zweifel, ob diese Studie belastbar ist.