Warum der Totensonntag Totensonntag heißt - Wahrscheinlich ist Napoleon schuld

26.11.17 | 11:57 Uhr

Am Totensonntag wird besonders der Menschen gedacht, die im vergangen Jahr gestorben sind. Aber woher kommt diese Tradition? Hintergrund sind vermutlich die blutigen Befreiungskriege gegen Napoleon. Von Matthias Schirmer



Am letzten Sonntag vor Adventsbeginn, in diesem Jahr am 26. November, erinnern Christen in Deutschland an die Toten. Im evangelischen Kirchenjahr heißt dieser letzte Sonntag "Ewigkeits-" oder "Totensonntag."

Katholiken nennen diesen Tag seit 1925 "Christkönigs Sonntag". "Nach dem Ersten Weltkrieg, als überall in Europa die Regierungen in der Krise waren, ging es nicht darum, an einen katholischen König zu erinnern", erklärt der katholische Erzbischof Heiner Koch im rbb. "Sondern es ging darum, Christus im übertragenen Sinn als den König der Völker anzurufen." Doch ob "Christkönigs Sonntag" oder "Totensonntag" - warum wird an diesem Tag an die Verstorbenen erinnert?



Viele Tote in den Befreiungskriegen

Wahrscheinlich geht die Tradition auf Napoleon zurück: Vor 200 Jahren tobten in Europa die Befreiungskriege gegen die Franzosen, das kostete unendlich viele Soldaten das Leben. Kurze Zeit später, 1816, ordnete Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. einen Gedenktag zum "Gedächtnis der Entschlafenen" an. Wahrscheinlich sollte der gefallenen Soldaten gedacht werden. Andere Historiker meinen, der König habe den Totensonntag aus Trauer um seine verstorbene Frau eingeführt. Im Gottesdienst werden noch heute die Namen all derer verlesen, die im letzten Jahr gestorben sind. Für Protestanten gehört zu diesem Tag auch das Anzünden von Kerzen und das Schmücken von Gräbern der "Entschlafenen". Die sollen aber nach christlichem Glauben einst wieder auferweckt werden - zu einem ewigen Leben. Das ist der Grund, warum viele Protestanten auch lieber "Ewigkeitssonntag" zu diesem Tag sagen.

Feiertag bis heute staatlich geschützt

Doch die Zeiten, in denen Preußens König auch über die Kirchen sein Regiment führte, sind vorbei. Gehalten aber hat sich der staatliche Schutz dieses stillen Tages: In den Feiertagsgesetzen ist noch heute geregelt, dass Tanz- und öffentliche Unterhaltungsprogramme verboten sind. In Berlin gilt das von morgens vier bis abends um 21 Uhr - in Brandenburg sogar bis Mitternacht. Auch für öffentliche Sport-Veranstaltungen gibt es Einschränkungen; hier ist wiederum Brandenburg liberaler als Berlin.

