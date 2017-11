In Berlin haben in der Nacht zu Donnerstag mehrere Transporter des Versandhändlers Amazon gebrannt - vermutlich handelte es sich um Brandstiftungen. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen und überprüfe auch, ob es einen Zusammenhang gibt, teilte die Polizei mit.



In Kreuzberg hatte ein Anwohner der Hornstraße einen lauten Knall gehört und dann das brennende Fahrzeug entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, der Lieferwagen brannte im vorderen Bereich aus. Zwei Autos und ein weiterer Transporter wurden durch das Feuer beschädigt.



In Friedrichshain bemerkten Passsanten am Platz der Vereinten Nationen Feuer unter einem Amazon-Transporter. Polizisten konnten die Flammen löschen. Der Wagen wurde nicht beschädigt.