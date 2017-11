Prozess um Einbruch in Wildau - Mit Fluchtauto ins A10-Center gerast - Angeklagte gestehen

06.11.17 | 13:10 Uhr

Ihr Fluchtversuch war spektakulär: Um der Polizei zu entkommen, rasten Diebe im Mai mit ihrem Auto ins Wildauer A10-Center, blieben jedoch in einer Tür stecken. Zwei Angeklagte gestanden am Montag den Einbruch - am Steuer hätten sie aber nicht gesessen.

Im Prozess zu einem Diebstahl im A10-Center in Wildau (Dahme-Spreewald) im Mai 2017 haben die Beschuldigten gestanden. "Ich bereue mein Verhalten", hieß es am Montag zum Prozessauftakt in der Erklärung eines Angeklagten vor dem Landgericht Cottbus. Sein mutmaßlicher Komplize schilderte in seiner Erklärung, wie der Diebstahl aus seiner Sicht ablief. Die Staatsanwaltschaft wirft den 25 und 29 Jahre alten Männern vor, in der Nacht zum 13. Mai mit anderen unerkannt gebliebenen Tätern im Lieferbereich über den Notausgang in das Einkaufszentrum bei Berlin gelangt zu sein. Aus zwei Geschäften sollen sie dann unter anderem zahlreiche Smartphones und Bargeld gestohlen haben.

In Tür der Ladenzeile stecken geblieben

Der Fall erregte großes Aufsehen, weil die Männer im Auto auf der Flucht vor der Polizei in einer Tür der Ladenzeile steckenblieben. Sie flüchteten dann zu Fuß, einige entkamen. Sie waren zunächst im Auto auf den Lieferparkplatz des Centers gefahren. Nachdem ihr Einbruch in einen Handyladen in dem Center entdeckt worden war, versuchten sie, mit dem Auto ins Einkaufszentrum hineinzufahren, was allerdings misslang. Beide Angeklagte gaben vor Gericht an, als Mitfahrer auf dem Rücksitz des Fluchtautos gesessen zu haben und damit den Wagen nicht gesteuert zu haben.

Polizei versuchte Kollision zu vermeiden

Laut Anklagebehörde stoppte der Wagen zunächst, als ein Polizeifahrzeug entgegenkam - und beschleunigte dann. Der Fahrer des Polizeiwagens fuhr rückwärts, um eine Kollision zu vermeiden. Der 29 Jahre alte Angeklagte betonte zu der Beschleunigung: "Ich war damit nicht einverstanden." Er habe einfach nur flüchten wollen. Sein Versuch, während der Fluchtfahrt auszusteigen sei aber misslungen, weil die Zentralverriegelung aktiviert gewesen sei. Den Männern, die beide zuletzt in Berlin wohnten und in Untersuchungshaft sitzen, wird unter anderem schwerer räuberischer Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung vorgeworfen. Zeugen wurden zum Prozessauftakt noch nicht gehört. Unter anderen sollen im weiteren Verlauf Polizisten zum Tathergang befragt werden. Der Prozess soll am kommenden Montag fortgesetzt werden. Insgesamt hat das Landgericht für die Verhandlung bislang Termine bis Mitte Dezember geplant.

Sendung: Antenne Brandenburg, 06.11.2017, 11:30 Uhr