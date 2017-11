Sie sollen Medikamentenrezepte gefälscht, eingelöst und die Arzneimittel dann an Apotheken weiterverkauft haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage gegen vier mutmaßliche Rezeptfälscher erhoben - mindestens einer von ihnen ist Apotheker.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine mutmaßliche Bande erhoben, die mit Hilfe von gefälschten Rezepten einen Medikamenten-Handel mit Millionen-Schaden betrieben haben soll.

Die vier Hauptbeschuldigten im Alter von 45 bis 55 Jahren sollen teilweise seit Anfang 2013 Rezepte für teure, verschreibungspflichtige Medikamente gefälscht und in Apotheken eingelöst haben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Die Medizin soll die Bande dann an andere Apotheken weiterverkauft haben.