Spind und Wohnung durchsucht - Berliner Polizeischüler wegen Anlagebetrugs mit unter Verdacht

21.11.17 | 19:52 Uhr

Bei Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Anlagebetrug ist ein Berliner Polizeischüler ins Visier von Ermittlern geraten. Am Dienstag wurden insgesamt sieben Standorte in Berlin durchsucht - zwei stehen in Zusammenhang mit dem Anwärter.



Die Polizei hat am Dienstag in Berlin Geschäftsräume und Wohnungen an insgesamt sieben Standorten durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen zu einem möglichen Anlagebetrug. Laut Polizei war auch ein Auszubildender der Polizeiakademie in Spandau betroffen. Dessen Kleiderspind in der Polizeikaserne in der Charlottenburger Chaussee sowie seine Wohnung in Tempelhof wurden durchsucht. Es würden "dienstrechtliche Sofortmaßnahmen geprüft", heißt es.



Verdächtige machten falsche Gewinnversprechen

Die Razzien fanden außerdem in der Dircksenstraße in Mitte, in der Mühlenstraße und am Teltower Damm in Zehlendorf, in der Heydenstraße in Schmargendorf und der Troppauer Straße in Lichterfelde statt. Ersten Ermittlungen zufolge stehen zwei Männer im Alter von 53 und 62 Jahren im Verdacht, einen Geschädigten am Telefon zum Erwerb von außerbörslich gehandelten Aktien überredet zu haben. Nach Gewinnversprechen habe dieser mehrere tausend Euro auf ein Konto überwiesen. Er soll Zertifikate bekommen haben, die einen Aktienerwerb dokumentieren sollten - "ein Börsengang dieses Unternehmens ist jedoch zu keiner Zeit erfolgt", heißt es bei der Polizei. Das Ermittlungsverfahren wird bei der Kriminalpolizei in Mühldorf am Inn geführt.