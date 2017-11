Erst Schüsse auf die Reifen seines Wagens konnten einen Autofahrer stoppen: Um einer Polizeikontrolle in Berlin zu entgehen, hat sich ein 45 Jahre alter Pkw-Halter im Bezirk Mitte eine wilde Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert. Der Mann war am Samstagmorgen in der Rosa-Luxemburg-Straße davongerast, als er kontrolliert werden sollte, wie die Polizei mitteilte. Auf der Flucht touchierte er einen Streifenwagen und geriet schließlich in der Rosenstraße in eine Sackgasse.