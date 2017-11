Autofahrer nach Unfall in Nauen auf der Flucht

Nach einem Autounfall in Nauen (Landkreis Havelland) fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer eines BMW. Augenzeugen zufolge soll sich der Wagen am Mittwochabend beim Versuch, ein anderes Auto kurz vorm Ortseingang zu überholen, überschlagen haben. Dabei riss das Auto ein Straßenschild mit und kappte ein Abflussrohr.



Der Fahrer soll anschließend aus dem Wrack geflüchtet sein. Ob er verletzt ist, sei unklar. Blutspuren haben sich nicht im Auto befunden, so die Ermittler. "Wir hatten einen Fährtenhund im Einsatz", sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. "Er hat auch eine Fährte aufgenommen, die sich jedoch verlief und uns zu keinem Ergebnis führte."



Das Unfallauto sei nicht angemeldet gewesen. Zudem seien die Kennzeichen schon 2012 als vermisst gemeldet worden. Die TÜV-Plakette ist der Polizei zufolge abgekratzt worden.