Die Berliner Avus wird wegen der Sprengung von Munition am Mittwoch kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.



Während der Sprengungen im Grunewald müsse der Verkehr auf der Avus zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Nikolassee kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden, kündigte die Polizei an.