Täter muss nach Beil-Attacke auf Schwiegereltern in Psychiatrie

Fall in Jüterbog

Mit einem Beil erschlug ein 55-Jähriger aus Jüterbog erst seinen Schwiegervater und verletzte dann seine Schwiegermutter schwer. Das Landgericht Potsdam hat für den Täter nun die Unterbringung in einer Psychatrie angeordnet - er habe im Wahn gehandelt.

Ein Mann, der im Januar in Jüterbog seinen Schwiegervater mit einer Axt erschlagen und die Schwiegermutter schwer verletzt hat, muss in die Gerichtspsychiatrie. Das hat das Landgericht Potsdam am Mittwoch entschieden.

Der 55-Jährige sei schuldunfähig, hieß es. Eine Haftstrafe kam daher nicht in Betracht. Auf freien Fuß könne man ihn aber auch nicht lassen. Der Mann hat im Wahn gehandelt, so der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter. Dieser Wahn könne auch das Umfeld treffen, Freunde etwa oder die Ehefrau. "Das Risiko ist nicht beherrschbar", so der Vorsitzende wörtlich.