In Berlin und Brandenburg kommen mehr Babys zur Welt

In Berlin wurden im vergangenen Jahr insgesamt rund 41.000 Kinder geboren, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das war ein Anstieg von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In Berlin und Brandenburg sind 2016 mehr Kinder zur Welt gekommen als im Jahr davor. Rund 21.000 Geburten gab es in der Mark - das sind 9,5 Prozent mehr als 2015, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Damit liegt Brandenburg über dem Bundesdurchschnitt, der ein Geburten-Plus von 7,4 Prozent verzeichnet. Deutschlandweit kamen 2016 rund 792.000 Babys zur Welt. Die Zahlen sind noch vorläufig.

Noch höher als die Zahl der Geburten war - in Brandenburg - jedoch die Zahl der Gestorbenen. Rund 31.000 Brandenburger starben 2016. Die Zahl blieb im Vergleich zu 2015 den Angaben der Statistiker zufolge in etwa gleich. Unterm Strich starben damit in Brandenburg 2016 rund 10.000 Menschen mehr als geboren wurden.

In der Hauptstadt hingegen gab es deutlich mehr Geburten als Todesfälle: Rund 34.000 Berliner starben 2016. Die Zahl blieb im Vergleich zu 2015 nahezu gleich.



Bei den Eheschließungen kletterte die Zahl in Brandenburg nach oben: Von rund 13.300 - um 3,8 Prozent - auf rund 14.000 Trauungen, wie es weiter hieß. Auch in Berlin wurden rund 14.000 Ehen geschlossen. Diese Zahl änderte sich kaum.