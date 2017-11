Die Leitung der Deutschen Bahn hat sich von ihrem Ziel verabschiedet, dass in diesem Jahr 80 Prozent aller Fernverkehrszüge pünktlich fahren. Der neue Bahnchef Richard Lutz sagte der "Süddeutschen Zeitung", das werde man nicht mehr erreichen. Dafür sei zu viel passiert - vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres. "Das ärgert uns", erklärte der Manager. "Wir hatten den Kunden mehr versprochen." Durch das Sturmtief Xavier waren Anfang Oktober tagelang Strecken gesperrt, weil Bäume auf die Gleise gefallen waren . Um im nächsten Jahr wieder pünktlicher zu sein, wolle die Bahn sich besser auf Unwetter vorbereiten, sagte Lutz. Dazu gehöre, die Bäume und Pflanzen an den Strecken besser zu kontrollieren. Langfristige Ziel sei es, dass 85 Prozent der Züge pünktlich seien, sagte Lutz.

In den letzten Wochen dieses Jahres könnte die Quote aber weiter fallen, der Winter durchkreuzt die Pläne der Bahn naturgemäß zuverlässig. Hat die Bahn aber erstmal die Probleme in den Griff bekommen, so stellt sich der neue Chef das vor, will das Unternehmen mit seinem Angebot "Flugzeuge und Autos angreifen", zum Beispiel auf der neuen, schnelleren ICE-Strecke zwischen Berlin und München. "Zeit ist beim Reisen das Kriterium schlechthin", teilte Richard Lutz den SZ-Kollegen mit. In diesem Jahr werde die Bahn im Fernverkehr einen neuen Passagierrekord erreichen.

Diese vielen Passagiere müssen sich aber noch regelmäßig ärgern - über verpasste Anschlusszüge, ausgefallene Loks, überfüllte Abteile, chaotische Umsteigeaktionen. Die Bahn sei in einer Zwickmühle, gab der neue Chef zu bedenken. "Wir müssen Geld in die Sanierung stecken, damit das Schienennetz auf einem vernünftigen Niveau bleibt. Dadurch haben wir so viele Baustellen wie noch nie, also Engpässe, die den Verkehrsfluss behindern", sagte Lutz.



Solange das so ist, müssen die Kunden von der Bahn träumen, die Lutz eines Tages anstrebt - und im Zweifelsfall mehr Zeit einplanen. Eine Übersicht der aktuellen Pünktlichkeitswerte in Nah- und Fernverkehr finden Sie schon mal hier.