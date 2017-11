Baumgutachter in Brandenburg - Der weiche Riese

11.11.17 | 12:34 Uhr

Orkanartige Stürme lassen Bäume wie Streichhölzer umknicken. Manchmal steckt eine Krankheit dahinter. Welche Bäume gefährdet sind, erkennt ein Baumgutachter oft schon mit bloßem Auge. Von Anne Hoffmann

Da liegt sie nun dahingestreckt, die alte Stieleiche. Der Stamm zerborsten, aus dem Stumpf ragen lange Holzstacheln. 130 Jahre war die Eiche fest verwurzelt im Theaterpark der Stadt Brandenburg an der Havel. Wenn so ein prächtiger Baum fällt, blutet Manfred Forstreuter das Herz. Der studierte Botaniker aus Berlin hat seine Passion zum Beruf gemacht. Er ist in ganz Deutschland als Baumgutachter unterwegs und ein gefragter Experte. Er prüft, wie standfest und bruchsicher Straßen- und Parkbäume sind; ob eine Krankheit sie befallen hat und welche Stämme gefährdet sind, wenn etwa schwere Sturmböen an ihnen zerren. Im städtischen Theaterpark fällt Manfred Forstreuter sofort auf, mit seiner leuchtend orangen Sicherheitsweste. Er hockt vor dem gewaltigen Bruch der umgestürzten Eiche. Forstreuter steht auf, läuft langsam entlang des umgestürzten Riesen - der Baum war fast 28 Meter hoch - und schaut ihn sich von allen Seiten an.

Manfred Forstreuter untersucht Bäume in ganz Deutschland auf ihr Stabilität.

Ein Lebenslauf für jeden Baum

Auf dem Mini-Tablet, das um seinen Hals baumelt, ruft er eine Liste auf, das sogenannte Baumkataster. "Ich habe hier alle Daten über diesen Baum seit ungefähr 20 Jahren" erklärt er. "Ich weiß, welche Maßnahmen gemacht worden sind, welche Vorschädigungen da waren. Und ich schaue mir das an, um eine Analyse zu machen, warum dieser Baum umgefallen ist." Jede Kommune führt so ein Kataster, jeder einzelne Baum ist darin aufgelistet. Brandenburgs hat eines der ältesten seiner Art in Deutschland. Die umgestürzte Eiche ist innen komplett hohl. Manfred Forstreuter greift hinein in den Reststumpf, eine weiche helle Masse, aus der er ohne Probleme ein Stück herausreißen kann. Er knetet es in der Hand. "Sie sehen das hier - das ist Papier. Das ist Zellulose. Das Lignin, der dunkelbraune Beton in dem Holz ist verschwunden", beschreibt er. Die Festigkeit des Holzes sei einfach nicht mehr da gewesen. Ein Pilz, der Lackporling, hat das Innere des Stamms, das sogenannte Kernholz, komplett zerstört.

Gegen Sturmtief Xavier hatte die alte Eiche keine Chance

Viele alte Bäume sind innen hohl, das bedeutet aber nicht gleich, dass sie unsicher stehen. Manfred Forstreuter klopft mit seinem Schonhammer gegen die äußere Wand des Baums im Theaterpark. "Diese Stieleiche wäre durchaus in der Lage gewesen, stehen zu bleiben", stellt er fest. Doch zu heftig hätten Windböen an ihr gezerrt. Das Sturmtief Xavier, das überall in der Region Anfang Oktober gewütet hatte, kam von Westen, hatte freie Bahn. Die Böen hätten den Stamm des noch voll belaubten Baumes regelrecht verdreht und so einen Torsionsbruch verursacht. Allein hier im Stadtgebiet Brandenburgs hat der Orkan an die 80 Bäume "gefällt". Bis zu 200.000 Euro müsse die Stadt allein für die Beseitigung der Schäden ausgeben, erzählt Bernd Prieß vom städtischen Amt für Umwelt- und Naturschutz. Er hat sich mit Forstreuter im Park verabredet. Der gelernte Gartenbauingenieur ist hier der "Baumkümmerer", verantwortlich dafür, dass zweimal im Jahr alle 36.000 Straßen- und Parkbäume der Stadt kontrolliert werden. Das ist Vorschrift. Und er ist es, der den Baumgutachter bestellt, wenn es um die Frage geht: fällen oder stehen lassen. Mit Manfred Forstreuter zeigt er sich einig darüber, dass man so viele Bäume wie möglich retten müsse.

Der Baumflüsterer

Manfred Forstreuter hat schon als Student überall Baumsamen gesammelt, um sie im Gewächshaus der Freien Universität Berlin anzuziehen. Einige stehen heute als stattliche Exemplare in der Gartenakademie in Dahlem. Der Biologe kann an keinem Baum vorbeigehen, ohne ihn sich genauer anzuschauen. Er ärgert sich, wie unachtsam viele Menschen mit den Gewächsen umgehen. Oft genug entdeckt er Rindenschäden, etwa durch unachtsam geführte Randmäher, die Messer in den Stamm gerammt. Autos, die dagegen donnern. Oder einfach wildes Herumschneiden in den Kronen. "Baumfrevler" nennt er sie. Schließlich sei ein Baum ein lebendiges Wesen. "Ich habe schon erlebt, dass ein Baum gestorben ist, weil Bauarbeiter beim Rohrverlegen dicke Wurzeln einfach durchgesägt haben." Von solchen Schäden könne sich kein Baum erholen. Insbesondere in der Stadt setzen viele weitere Faktoren Bäumen zu, Luftschadstoffe, Trockenstress, zu wenig Platz für die Wurzeln, Bauarbeiten. All das kann ihre Standfestigkeit gefährden. Die Rinde ist die Haut des Baumes. Wird sie verletzt können Krankheitserreger wie Pilze oder Bakterien eindringen. Der Baum reagiert darauf oft mit Wucherungen, überwächst die schadhafte Stelle, kapselt den "Feind" ab. So können manche Wulste eher ein Zeichen für die Vitalität eines Baumes. Das kann aber nur ein Experte wirklich beurteilen.

Wulste können auch ein Zeichen von Vitalität sein.

Die Körpersprache der Bäume

Im kleinen Park, direkt am Stadttheater Brandenburg, hat Manfred Forstreuter nun einen Silberahorn im Visier. Langsam umrundet er den Baum, den Kopf nach hinten geneigt, die Augen nach oben gerichtet. "Ich schau mir zunächst einmal die Krone des Baumes an. Sind da Totäste vorhanden? Sind dort Verzweigungen?", erklärt er. Der Baum rede mit ihm. "Er sagt mir, wie er im Wind steht. Der Baum reagiert: Mit Wucherungen, mit Überwallungen. Und daran kann ich erkennen, in welchem Zustand er ist." Bäume reagieren auf äußere Einflüsse, zum Beispiel den Wind. Wo dieser regelmäßig gegen den Stamm drücke, reagiere der Baum mit Wachstum, erläutert der Botaniker. Ein Baum versuche immer Spannungen auszugleichen. "Das kann ich direkt am Stamm, an der Rinde erkennen." Der Experte spricht auch von "lastgesteuertem" Wachstum. So formen die Bäume im Laufe der Zeit die ihnen ganz eigene Gestalt, ein Abbild ihres bewegten Lebens. 90 Prozent der Schäden erkenne er mit den Augen, sagt Forstreuter. Auch den Stammfuss inspiziert er. "Ich sehe, ob er fest ist, wie er gewachsen ist, ob er Risse hat. Diese Strukturen des Baumes nehme ich auf und Auffälliges trage ich in das Baumkataster ein." Manchmal geht er auch in die Luft für einen Baum. Ein Kran hievt ihn dann bis in die Krone, mit Zwischenstopps. Dann tönt es durch den Park: "klopf, klopf". Immer wieder, bis Forstreuter alle dicken Äste mit seinem Gummihammer überprüft hat.