Nach einer bundesweiten Razzia hat die Polizei ein illegales Download-Portal geschlossen. Über die deutschsprachige Internetseite "usenetrevolution.info" seien Raubkopien von Kinofilmen, Musik, E-Books und Computerspielen angeboten worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Freitag mit. Den dadurch entstandenen Schaden schätzt die Behörde auf mindestens 2,9 Millionen Euro.

Insgesamt hatten Ermittler am Donnerstag die Wohnungen von 42 Verdächtigen in 13 Bundesländern durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Fünf der Beschuldigten wohnen laut der Berliner Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt, auch in ihren Wohnungen beschlagnahmten die Fahnder Computer und andere Datenträger.

Bei den Berliner Verdächtigen handelt es sich demnach um vier Männer im Alter zwischen 48 und 72 Jahren sowie eine 55-jährige Frau. Einer von ihnen gehört der Staatsanwaltschaft zufolge zum Kreis der mutmaßlichen Hauptverantwortlichen. Als Hauptbeschuldigter gilt ein 49-Jähriger aus Hessen. Er soll als Administrator für den technischen Betrieb der Plattform verantwortlich gewesen sein.