Bei einem Polizeieinsatz in Berlin-Friedrichshain ist ein Polizist mit Reizgas besprüht und dabei leicht verletzt worden. Beamte wollten am Mittwochabend eine dreiköpfige Gruppe in der Rigaer Straße überprüfen. Diese hatte die Polizisten zuvor mit Handscheinwerfern geblendet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Trio flüchtete in einen Hauseingang. Als die Beamten die Tür öffneten, wurde ein Polizist von einem Pfefferspraystoß getroffen. Als die Polizisten anschließend versuchten, in das Haus zu gelangen, wurde erneut ein Spraystoß abgegeben, den die unbekannt gebliebenen Täter entzündeten. Dadurch entstand eine etwa 30 Zentimeter große Stichflamme, welche die Beamten verfehlte. Der Staatsschutz beim LKA hat die Ermittlungen übernommen.